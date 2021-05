Французский бренд одежды Rave выпустил новую весенне-летнюю коллекцию с референсом к московскому ЦСКА. На футболках черного и белого цвета расположен логотип компании, основанный на эмблеме армейцев. Из логотипа исходит радуга – она рассеивается по лицевой части футболки.

«Количество букв в логотипе ЦСКА идеально подходит под название нашего бренда – Rave. У нас также четыре буквы. В России действительно крутая рейв-история. На ум сразу приходят техновидео из 90-х. В этом и заключалась главная идея футболки. Надеюсь, мы не обидели болельщиков ЦСКА. Мы получили много комментариев относительно ЛГБТ-сообщества. Главной отсылкой к радуге на футболке послужила обложка альбома группы Pink Floyd – The Dark Side of the Moon. Мы удалили пост с футболками в инастаграме из-за большего количества гневных комментариев. Люди подумали, что мы хотим осквернить логотип ЦСКА. Не выяснив причины, люди начали оскорблять нас и наших подписчиков», – приводит слова представителя Rave Sport24