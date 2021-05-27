Переход защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в «Зенит» находится под угрозой срыва.

Как стало известно корреспонденту Eurosport Дмитрию Зимину, ростовчане вышел из переговоров по трансферу 27-летнего игрока, который выступал за «Зенит» на правах аренды. По условиям соглашения между клубами, зенитовцы могли выкупить своего воспитанника за 3,5 миллиона евро зимой и 4 миллиона евро летом. Не так давно стороны вернулись к переговорам, однако сумма сильно отличалась от заранее прописанной в договоре.

Если клубы не договорятся, Чистяков может перейти в «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар». Также у игрока есть предложение из Европы, сообщил агент Чистякова Андрей Талаев.

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«На определенном этапе мы уже договорились с «Зенитом», а потом начались какие-то сложности. Заинтересованность от других топ-клубов РПЛ? Да, это так, но я не буду называть клубы. Если Питер не захочет взять игрока, то будем рассматривать другие варианты. Касаемо самого предложения «Зенита» «Ростову», то сумма за трансфер прописана. Но почему-то клуб из Петербурга предложил другие цифры.

Не знаю всех подробностей, но видимо «Зенит» хочет купить игрока подешевле. Если же все будет затягиваться, то Дима вернется либо в «Ростов», либо будем рассматривать другие варианты. Да, это правда, что на нас выходил клуб из Европы. Эта команда из чемпионата топ-5. Но для Димы сейчас приоритет – «Зенит», – сказал Талаев «СЭ»

Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды с середины октября.

27-летний игрок провел за клуб из Санкт-Петербурга 14 матчей в РПЛ и записал на свой счет ассист в матче с «Тамбовом».

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