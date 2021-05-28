Московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Максима Мухина в ЦСКА. Футболист подписал контракт на 5 лет.
«ФК «Локомотив» и ПФК ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина. Соглашение достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации. По договоренности между клубами детали контракта являются конфиденциальными.
Благодарим Максима за игру и желаем ему удачи на футбольном пути», – говорится в заявлении на официальном сайте железнодорожников.
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Ранее появилась информация, что ЦСКА заплатит за Мухина 15 млн рублей и будет платить ему 4,5 млн рублей в месяц.
- 19-летний Мухин отыграл за «Локомотив» 21 матч в прошедшем сезоне и не отметился результативными действиями.
- Он находился в системе москвичей с 2019 года после перехода из «Крыльев Советов».
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