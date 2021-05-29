Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий мог вернуться в ЦСКА, но отказался от предложения совета директоров.

По информации «Бизнес Online» , со Слуцким связывался председатель совета директоров армейцев Максим Орешкин. В конце мая он несколько раз предлагал тренеру возглавить ЦСКА, но Слуцкий ответил отказом, так как его устраивают условия работы в Казани.

«Рубин» финишировал в сезоне-2020/21 на четвертом месте, отстав от бронзы на три очка.

Слуцкий тренировал ЦСКА в 2009-2016 годах и выиграл с клубом семь титулов, включая три чемпионства.

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