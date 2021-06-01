В чемпионате Приморья по футболу матч завершился поражением обеих команд – между собой играли «Энергия-Димир» из поселка Артемовский и футболисты спортивной школы олимпийского резерва.

«Р-Спорт» со ссылкой на региональную федерацию футбола сообщает , что командам присудили техническое поражение из-за драки между болельщиками. После потасовки трое мужчин обратились в больницу, а несколько жителей Владивостока 16-23 лет были задержаны полицией. На директора и тренера спортивной школы, организовавших матч, составили административные протоколы.

«Засчитать техническое поражение команде «КСШОР» за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся игроками и официальными лицами команды, повлекшее прекращение матча, а затем массовые беспорядки, в результате которого были составлены административные протоколы на болельщиков команды «КСШОР». Из-за возникновения беспорядков на стадионе, повлекших за собой тяжкие последствия, а также остановку (прерывание) матча дисквалифицировать стадион на три домашних матча», – вынес решение КДК.

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«Энергия-Димир» тоже получила техническое поражение как принимающая сторона, которая не смогла обеспечить условия проведения матча.

Региональная федерация футбола, возможно, обратится в правоохранительные органы, чтобы запретить зачинщикам посещать стадионы сроком до семи месяцев и привлечь их к ответственности.

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