Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов покинул должность после размещения в инстаграме откровенной фотосессии.
Чиновник выложил пикантные фотографии с бывшей айс-герл хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ульяной Тригубчак, а на следующий день объявил об отставке как из «Уфы», так и с поста председателя общественной палаты Башкортостана.
«Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживете. Выбирайте новую причину всех бед Башкирии. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать – ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми – для меня не мотивация», – написал Мурзагулов.
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- «Уфа» в РПЛ-2020/21 заняла 13-е место.
- Мурзагулов стал главой совета директоров команды в 2020 году, до этого возглавлял попечительский совет клуба.
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