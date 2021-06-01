Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов покинул должность после размещения в инстаграме откровенной фотосессии.

Чиновник выложил пикантные фотографии с бывшей айс-герл хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ульяной Тригубчак, а на следующий день объявил об отставке как из «Уфы», так и с поста председателя общественной палаты Башкортостана.

«Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживете. Выбирайте новую причину всех бед Башкирии. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать – ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми – для меня не мотивация», – написал Мурзагулов.

Чемпионат России «Оба клуба – великие». Тедеско сравнил «Спартак» с «Баварией» 19/04/2021 В 07:43

«Уфа» в РПЛ-2020/21 заняла 13-е место.

Мурзагулов стал главой совета директоров команды в 2020 году, до этого возглавлял попечительский совет клуба.

Чемпионат России «Спартак» вновь разнесли после шуток про соперника. Карма? 18/04/2021 В 19:58