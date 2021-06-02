Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может перейти в московский «Спартак». Лондонцы хотят включить футболиста в сделку по Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера.

«Вест Хэм» очень заинтересован в приобретении Крала. «Молотобойцы» предложили «Спартаку» Ярмоленко и еще 8 млн евро за трансфер чеха. Одной из проблем может стать большая зарплата украинского футболиста: в «Вест Хэме» он получает 133 тысячи фунтов в неделю, сообщает westhamfans.org . Помимо этого, трансферу может воспрепятствовать сложная политическая обстановка между Россией и Украиной.

Крал играет в составе «Спартака» с 2019 года. В сезоне-2020/21 чех провел 29 матчей и сделал 6 ассистов.

Ярмоленко в завершившемся сезоне сыграл 24 встречи, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

В 2019 году защитник Ярослав Ракицкий потерял место в составе сборной Украины после перехода из «Шахтера» в «Зенит».

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