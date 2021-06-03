Руководство «Локомотива» расстанется с начальником команды Станиславом Сухиной. Бывший арбитр заявил, что пока не в курсе этого решения и в данный момент продолжает исполнять обязанности начальника команды.

Также московский клуб покинут члены медицинского штаба, в том числе врач Никита Карлицкий, сообщает Sport24

В прошлом сезоне «Локомотив» наказали одним домашним матчем на нейтральном поле после того, как Сухина зашел в судейскую комнату перед матчем со «Спартаком».

Станислав Сухина – бывший арбитр РПЛ. Он работал в чемпионате России с 2001-го по 2012-й и признавался лучшим арбитром страны в 2009 году.

В феврале 2017-го Сухина занял пост начальника команды «Локомотива».

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