Руководство «Локомотива» расстанется с начальником команды Станиславом Сухиной. Бывший арбитр заявил, что пока не в курсе этого решения и в данный момент продолжает исполнять обязанности начальника команды.
Также московский клуб покинут члены медицинского штаба, в том числе врач Никита Карлицкий, сообщает Sport24.
- В прошлом сезоне «Локомотив» наказали одним домашним матчем на нейтральном поле после того, как Сухина зашел в судейскую комнату перед матчем со «Спартаком».
- Станислав Сухина – бывший арбитр РПЛ. Он работал в чемпионате России с 2001-го по 2012-й и признавался лучшим арбитром страны в 2009 году.
- В феврале 2017-го Сухина занял пост начальника команды «Локомотива».
Чемпионат России
«Локо» присудили матч на нейтральном поле, Сухине – штраф
КДК РФС наказал «Локомотив» и Станислава Сухину за посещение судейской комнаты в игре со «Спартаком»
Чемпионат России
Появились видео, на которых судьи принимают решения после общения с Сухиной
Чемпионат России
Кикнадзе – о работе «Локомотива» с судьями: «Если нет доказательств – ***** [нефиг] языком болтать»