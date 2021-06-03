Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин может перейти в турецкий «Истанбул Башакшехир».

29-летний российский футболист стал целью «Истанбул Башакшехир». В настоящее время турецкий клуб ведет переговоры с «Ахматом», сообщает журналист Эртан Сюзгюн в твиттере.

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В нынешнем сезоне Ильин провел 31 матч в составе «Ахмата», забил 9 мячей и сделал 4 ассиста.

Ранее Владимир выступал в «Урале», «Кубани», «Химике», «Калуге», «Тосно», «Динамо СПб» и «Питере».

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