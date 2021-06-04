Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что не допустит назначение главным тренером красно-белых Станислава Черчесова.
Салихова ответила на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась, есть ли риск, что в случае неуспехов Руя Витории в «Спартаке» следующим кандидатом на пост главного тренера может оказаться Станислав Черчесов.
«Только через мой труп», – ответила Зарема в телеграм-канале.
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Также супруга Федуна заявила, что больше не влияет на трансферную политику клуба, но считает, что Зелимхана Бакаева надо было отдавать зимой в «Динамо» на 5,5 млн.
  • Салихова пробыла в совете директоров «Спартака» 18 дней. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.
  • Статус Заремы подтверждал Леонид Федун, который заявил, что девушка приходится ему женой.
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