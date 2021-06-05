Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова написала новый текст в телеграм-канал. Она раскритиковала работу клубного селекционного отдела и академии красно-белых.

«В условиях лимита, ярой противницей которого я являюсь, «Спартак» за последние два года приобрел только одного качественного русского игрока – Александра Соболева. Несмотря на все мои уговоры, из Голландии привезли Гуса Тиля, а не Вячеслава Караваева из «Витесса». Спасибо Наилю Измайлову (всем тихо), что не стал выделываться, послушал Франко Камоцци и купил Наиля Умярова и Максима Глушенкова», – заявила Салихова.

Жена Леонида Федуна привела в пример Даниила Фомина, Илью Самошникова, Дениса Макарова, Данила Глебова, Ивана Ломаева и Даниила Лесового как молодых футболистов, которые не оказались в «Спартаке» в возрасте 17-18 лет. По словам Салиховой, аргументом противников сделок из-за рубежа стала фраза «Абсолютно средний игрок, наши лучше». Но при этом собственных юниоров, кроме Александра Максименко и Павла Маслова, у красно-белых тоже не оказалось.

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«На данный момент из своей академии только Руслан Литвинов готов к основе. Я также верю в Михаила Игнатова, который сильно вырос, повзрослел, забросил подальше игровую приставку. <…> Друг Шамиля Газизова Александр Маньяков терроризировал игрока, угрожая всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. На мои требования к гендиректору прекратить разборки и отвалить от игрока «Спартака», ответ был такой: «Это их личное дело, пусть сами разберутся!»

На тот момент хитрый Шамиль уже чувствовал, что стул под ним основательно качается, поэтому позволял своему другу-агенту практически все. Плюс сказалась желание отомстить за отказ Михаила летом уехать в бесплатную аренду в «Уфу», – написала Зарема в телеграм-канале @zaremaplayboy.

В мае Салихова на 18 дней вошла в совет директоров «Спартака», но покинула правление из-за назначения нового главного тренера Руя Витории.

21-летний Михаил Игнатов провел за три сезона в главной команде 10 матчей в Премьер-лиге. В ФНЛ-2020/21 Игнатьев сыграл за «Спартак-2» в 30 встречах и забил 11 мячей.

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