Опубликовано 06/06/2021 в 07:53 GMT | Обновлено 06/06/2021 в 07:54 GMT

В московском «Спартаке» появился новый генеральный директор.

Эту должность получил Евгений Мележиков. После ухода Шамиля Газизова в начале декабря 2020 года пост гендира красно-белых был свободен. Тогда же совдир назначил Мележикова управляющим директором «Спартака».

«Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба», – говорилось в заявлении пресс-службы команды. В медиаслужбе красно-белых отмечали, что за спортивный блок и трансферную политику будет отвечать спортивный директор Дмитрий Попов.

Чемпионат России Зарема: «Слуцкий – идеальный тренер для «Спартака» 3 ЧАСА НАЗАД

В июне 2021-го на сайте московского клуба Мележиков значится уже как «генеральный директор». Причины смены должности менеджера не уточняются. Ранее Евгений работал в «Спартаке» директором по безопасности.

Шамиль Газизов проработал в русской столице меньше полугода – с начала июля по начало декабря 2020-го. Он вернулся в «Уфу» на должность гендиректора.

В сезоне-2020/21 «Спартак» занял второе место в чемпионате России и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Чемпионат России «Наши лучше – но где они?» Зарема – о русских игроках «Спартака» ВЧЕРА В 14:26