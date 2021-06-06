В московском «Спартаке» появился новый генеральный директор.
Эту должность получил Евгений Мележиков. После ухода Шамиля Газизова в начале декабря 2020 года пост гендира красно-белых был свободен. Тогда же совдир назначил Мележикова управляющим директором «Спартака».
«Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба», – говорилось в заявлении пресс-службы команды. В медиаслужбе красно-белых отмечали, что за спортивный блок и трансферную политику будет отвечать спортивный директор Дмитрий Попов.
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В июне 2021-го на сайте московского клуба Мележиков значится уже как «генеральный директор». Причины смены должности менеджера не уточняются. Ранее Евгений работал в «Спартаке» директором по безопасности.
- Шамиль Газизов проработал в русской столице меньше полугода – с начала июля по начало декабря 2020-го. Он вернулся в «Уфу» на должность гендиректора.
- В сезоне-2020/21 «Спартак» занял второе место в чемпионате России и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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