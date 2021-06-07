Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, кого считает идеальным тренером для красно-белых.

«Много-много лет назад на матче «Спартака» в « Лужниках» я не упустила возможности познакомиться с Леонидом Слуцким, в то время он был тренером «Крыльев». Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК «Москва» и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: «Почему команда так жестко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и «Крылья»? Это тренерская установка, отсутсвие техники или что-то ещё?»

Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и в вдогонку я задала ещё 1000 вопросов уже об игре «Спартака». Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав своё недовольство. Я оценила, как же повезло его футболистам!

Чемпионат России Слуцкий отказался от возвращения в ЦСКА («Бизнес Online») 29/05/2021 В 06:35

Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: «А Вы ещё придёте на игры «Спартака»?» Сразу после этого матча я сказала ЛА: «Кажется, я знаю, кто бы идеально подошёл «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, легкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях», – написала Салихова в телеграм-канале

В мае Салихова на 18 дней вошла в совет директоров «Спартака», но покинула правление из-за назначения нового главного тренера Руя Витории.

С октября 2009 по декабрь 2016 тренировал ЦСКА – главного исторического соперника «Спартака».

Чемпионат России Слуцкий – Дзюбе: «Держи руки над столом, Артем» 20/05/2021 В 04:54