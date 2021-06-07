Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением о каминг-аутах среди футболистов.
– Леон Горецка в недавнем интервью сказал: «Надеюсь, кто-то сделает каминг-аут во время моей карьеры. Уверен, фанаты отнесутся спокойно». Как думаешь, в футбольной среде это возможно?
– Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют, – приводит слова Лесового Sport24.
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- Даниил Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года.
- Он входил в резервный список Станислава Черчесова перед Евро-2020, но так и не был вызван в сборную России.
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