Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением о каминг-аутах среди футболистов.

– Леон Горецка в недавнем интервью сказал: «Надеюсь, кто-то сделает каминг-аут во время моей карьеры. Уверен, фанаты отнесутся спокойно». Как думаешь, в футбольной среде это возможно?

– Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют, – приводит слова Лесового Sport24

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Даниил Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года.

Он входил в резервный список Станислава Черчесова перед Евро-2020, но так и не был вызван в сборную России.

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