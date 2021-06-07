Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что просила супруга приобрести Килиана Мбаппе, когда тот еще не был известен.
«Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!» – написала Салихова в телеграм-канале. В комментариях у девушки спросили, сколько он тогда стоил. «Около 60», – ответила Зарема.
- В декабре 2015-го года Transfermarkt оценивал Килиана Мбаппе в 50 тысяч евро.
- В данный момент французский форвард оценивается в 160 млн.
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