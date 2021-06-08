В мае 2021 года Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака», а спустя три недели со скандалом покинула этот орган: ей не понравилось, что клуб назначил новым тренером Руя Виторию. Изначально жена Леонида Федуна сообщала, что сосредоточится на благотворительности, но протянула без футбола около недели.

В начале июня Салихова вместе со спичрайтерами запустила телеграм-канал ZaremaPlayboy – там она рассказывает про сексизм в футболе, делится инсайдами и общается с подписчиками. Все комментарии Заремы моментально разлетаются на цитаты – например, срезонировала такая фраза: «Черчесов появился бы в «Спартаке» только через мой труп». Еще Салихова прибила Газизова и вспомнила, как нашла Федуну 16-летнего Мбаппе (сюжет в стиле позднего Венгера).

Зарема Салихова и Леонид Федун Фото: Getty Images

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Но подробнее всего Зарема описала встречу с молодым Леонидом Слуцким, которого она считает лучшим русским тренером в сегодняшней Премьер-лиге. Ниже – пост Салиховой:

– Много-много лет назад на матче «Спартака» в «Лужниках» я не упустила возможности познакомиться с Леонидом Слуцким, в то время он был тренером «Крыльев». Я села рядом с ним и стала расспрашивать о «Москве» и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: «Почему команда так жестко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и «Крылья»? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то еще?»

Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и вдогонку я задала еще 1000 вопросов уже об игре «Спартака». Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не проявив недовольство.

Я оценила, как же повезло его футболистам! Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: «А вы еще придете на игры «Спартака»?» Сразу после этого матча я сказала Леониду Арнольдовичу: «Кажется, я знаю, кто бы идеально подошел «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, легкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях». Но кто же будет слушать девчонку...»

Можно ли верить этой истории?

Леонид Слуцкий во время матча против «Спартака» Фото: Imago

Слуцкий принял респекты Салиховой («Назвала меня лучшим? Сразу видно, разбирается»), но еще никак не комментировал флэшбек от Заремы. Зная Леонида Викторовича, он вряд ли будет опровергать ее пост – это не по-джентльменски. Следовательно, придется всерьез разбирать заявление Салиховой.

Самое главное: если верить Зареме, она влияет на Федуна уже больше десяти лет, потому что Слуцкий работал в Самаре еще в конце нулевых. Следовательно, есть два варианта. Либо совладелец «Спартака» начал прислушиваться к жене совсем недавно (Салихова вышла из тени в 2020-м), либо советы были не такими безошибочными и мудрыми, как хочет показать Зарема у себя в телеграме.

Второй сценарий гораздо вероятнее. Среди спортбеттеров это явление называется «синдром лудомана»: каждый с радостью рассказывает о триумфальных прогнозах, но молчит о поражениях – прямо как Зарема.

Стоило ли Федуну назначать Слуцкого?

Немного контекста: судя по всему, Зарема общалась со Слуцким в 2008 году – максимально кризисном для «Спартака». Именно тогда Черчесов завалил все ключевые встречи (с ЦСКА и киевским «Динамо» в ЛЧ), выставил из команды Титова, Калиниченко и Моцарта, а потом сам стал безработным. Рулить клубом приехал Валерий Карпин, который выписал в Москву Микаэля Лаудрупа.

Почему Слуцкого не рассматривали всерьез? Во-первых, очевидно, что Карпин выбирал строго из зарубежных коучей. Во-вторых, в то время у Леонида был примерно такой же имидж, как позже у Кононова: вроде бы небездарный, но трусливый и рефлексирующий.

Валерий Карпин и Леонид Слуцкий Фото: Imago

Даже функционер Юрий Белоус, который изначально поверил в Слуцкого, вспоминал, что сначала молодой тренер боялся абсолютно всего. К примеру, он реально мандражировал, когда в «Москву» чуть не привезли Луиша Фигу. Более того, в 2006-м Леонида протестировал психоаналитик, и акционер «Москвы» Прохоров задумался об увольнении Слуцкого: миллиардер посчитал, что тому не хватает тренерской воли. Именно из-за мягкотелости Леонид лишился должности в конце 2007-го.

Короче, Зарема предложила Федуну приятного мужика, но нервного, неопытного и вечно сомневающегося коуча. Леонид Арнольдович забил на ту идею совершенно по делу.

У Слуцкого получилось бы в «Спартаке»?

Теперь мы этого уже не узнаем: в конце 2019-го Леонид публично пообещал, что никогда не станет красно-белым. Остается додумывать альтернативную историю.

Допустим, в 2009-м Федун бы психанул из-за второго места, выгнал Карпина и перехватил Слуцкого у Гинера. Леонид оказался бы в атмосфере дичайшего давления и вряд ли пришел к успеху. Даже в спокойном ЦСКА Слуцкий на старте запрыгнул в четвертьфинал ЛЧ, а потом три года сидел без титулов. Лео слушал оскорбления трибун (например, после 0:4 от «Динамо»), пролетал мимо группы ЛЕ и писал заявления об отставке, а в клубе постоянно успокаивали тренера – Гинер трудился не только президентом, но и психотерапевтом.

В результате Слуцкий выиграл с ЦСКА три золота (все – при очень сильном «Зените» с Халком и Витселем), получил лигочемпионский опыт и стал одним из самых статусных коучей страны. В «Спартаке» его бы ждало совсем другое: прозвище «мямля», никаких трофеев и суровое изгнание. А еще хлесткие посты Заремы о том, как милый дядечка оказался нулевым специалистом без харизмы, авторитета и внятных идей в атаке.

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