Бросил «Локомотив» ради сборной

Сезон-2005 чемпионский «Локо» начал бодро: три победы, две ничьи. Правда, обсуждали тогда не форму команды, а кандидатуру Семина в сборной – на фоне 1:7 от Португалии и других провалов глава РФС Виталий Мутко активно зазывал Палыча в национальную команду.

Получился драматический сюжет. Еще в ноябре 2004-го сразу после чемпионства «Локо» Семин не исключил работу в сборной, но президент клуба Валерий Филатов дал понять, что совмещение постов исключено, намекая на неудачу подобных экспериментов Валерия Газзаева и Олега Романцева. Юрий остался у руля «Локо» на следующий сезон, провел несколько матчей и еще в конце марта 2005-го твердо заявлял, что останется в клубе. Но уже 18 апреля РФС объявил о назначении Палыча.

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По словам Филатова, тогдашний глава министерства путей сообщения Геннадий Фадеев поставил Семину ультиматум: клуб или сборная. Юрий выбрал карьеру в национальной команде.

Правда, у коуча другая версия: оказывается, он вместе с Филатовым и Фадеевым обсуждал совмещение, но его «поставили перед фактом» – уходишь в сборную, значит покидаешь клуб.

От трудного решения проиграли все. Палыч не выиграл все оставшиеся матчи и не вывел сборную на ЧМ-2006. «Локомотив», подобранный помощником Семина Владимиром Эштрековым, прилично разогнался к лету и вез конкурентам 10 очков во главе таблицы, но к осени тотально сник и ухватил лишь бронзу.

Самое удивительное: Палыч бросил пиковый «Локомотив» и не нарвался на фанатский дизреспект.

Поругался с президентом и соавтором побед «Локо»

Если фаны «Локо» простили Палычу побег, то Филатов – нет: после провального отбора на ЧМ коуч ушел из сборной, но возвратиться в клуб ему не позволили. Так завершился многолетний броманс тренера и президента: Семин и Филатов с конца 1980-х вместе поднимали «Локомотив» с футбольных низов в топы, но в итоге поссорились.

Игорь Рабинер в книге «Локомотив», который мы потеряли» рассказывал, что, по слухам, старые друзья в эпоху пикового «Локо» все больше отдалялись друг от друга и даже копили обиды. Например, Семину и его штабу ставилось в упрек, что упустили юного Юрия Жиркова и проглядели бразильского фрешмена Жулио Баптисту, который позже раскрылся в «Севилье» и укатил в «Реал». Ситуация со сборной стала финальным аккордом в их отношениях.

В той же книге Рабинера Семин признал ошибку: в критический момент он не смог встретиться с президентом и тет-а-тет уладить все разногласия по поводу ухода в сборную.

Филатов продержался в клубе не сильно дольше Семина: в результате преобразования МПС в ОАО «РЖД» и кадровых перестановок президентом «Локо» стал Сергей Липатов.

Позднее Филатов вернулся в «Локо». Правда, в попечительский совет рядовым членом. Уже в эпоху Василия Кикнадзе и последнего камбэка Семина в клуб он проголосовал за отставку Палыча.

Украл лидеров «Локо» для «Динамо»

Семину привычно ставят жирный плюс за умение сработаться с кем угодно (например, Игорем Денисовым), но почему-то умалчивают один громкий фейл.

После сборной в 2005 году Палыч соблазнился предложением олигарха Алексея Федорычева возглавить набитый деньгами, но проблемный «Динамо». Исходные данные были так себе: португальские топы Манише и Коштинья не спешили отрабатывать кэш и ходили по полю пешком. Итог? Восьмое место в чемпионате и куча проблем с климатом в команде.

Семину надлежало разбудить звезд и сделать «Динамо» великим снова – для этого он вытянул из «Локо» короля рамы Овчинникова, опорника Лиму, одного из соавторов золота-2004, и Дмитрия Хохлова, еще одну звезду команды. Сложности возникли сразу: тренер попытался построить легионеров, но сразу поссорился с Коштиньей: по легенде португалец требовал, чтобы ему чистили бутсы, был закономерно послан, на следующий день в знак протеста вышел на поле в тапочках – и попал в опалу тренера. Состав у коуча был внушительный: помимо португальцев и звезд «Локо», в обойме значились Алексей Смертин, совсем недавно забравший золото с «Челси», и Игорь Семшов, главная звезда бодрого «Торпедо»-2004 и основной игрок сборной. Не помогло: «Динамо» в 15 играх одержало лишь одну победу над «Лучом», семь раз сыграло вничью и столько же проиграло. Семин ушел в отставку.

На прощание коуч обвинил в неудаче команду и клуб: мол, футболисты зажрались, не проявляли самоотдачи и игнорировали требования, а клуб «был не в состоянии поставить разгильдяев в рамки цивилизованного выполнения профессиональных обязанностей». Своей вины, что характерно, тренер так и не признал.

Перегибал в конфликтах со Смородской, Геркусом и Кикнадзе

Брейкап с Филатовым положил начало повсеместным ссорам Палыча с клубными боссами, из которых Семин в глазах фанов выходил если не победителем, то святым великомучеником. Менеджерские методы Смородской и Кикнадзе и правда вызывают (справедливые) вопросы, но тенденция конфликтовать со всеми подряд тоже наводит на соответствующие выводы.

Конфликты получались шумными. Палыч с пристрастием и удовольствием выносил их на публику, портил климат в клубе, создавал негативный инфошум вокруг «Локо» и рождал мемы: «У Смородской конфликт с футболом», «этот немец» (про Эрика Штоффельхауса, бывшего спортивного директора «Локо» времен Геркуса), «Для них [Кикнадзе и Анатолия Мещерякова] я не ручной тренер».

В чем причина конфликтов? Семин стремился не просто быть коучем, а авторитарно контролировать все футбольные дела в клубе – отсюда ревностное отношение к трансферам. Очень часто предложения тренера были спорными. Например, подписание Джефферсона Фарфана креатуры Геркуса и Штоффельхауса: тренер патологически не верил в ветерана «Шальке» и просил вместо него неизвестного форварда Кристиана Бассогога из датского «Ольборга». В итоге Фарфан раскочегарился в «Локо» и сделал в золотом сезоне-2017/18 солидные 10+4, а камерунец увял в Китае. Еще был трансфер Мурило, навязанный Кикнадзе: Семин не стал раскрывать игрока, а отправил его в «Казанку». После ухода Ведрана Чорлуки Мурило – один из хедлайнеров обороны команды Марко Николича.

Илья Геркус на праздновании чемпионства-2017/18 Фото: Getty Images

Самой некровопролитной получилась схватка Семина с Геркусом: возможно, самым успешным президентом «Локо» последних 15 лет. Тренер и президент не шли в открытую атаку в инфополе в период сотрудничества, но после ухода Геркуса Семин зачем-то оттоптался на бывшем боссе, посвятив ему значительную часть своей книги «Локомотив»: возвращение на пьедестал». Глава называлась «Пятая колонна»: там Палыч наехал на Штоффельхауса в духе «как он может работать в России, если не знает языка», а также назвал Геркуса «наемным работником» и упрекнул в недоверии к себе.

«Не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот», – фактурная цитата.

И в книге, и в куче реплик после увольнения есть одна важная деталь: Семин представляет однобокую точку зрения, где неправы все, кроме него. Собственные ошибки – ситуацию с Мурило, трусливый и устаревший футбол в ЛЧ, ставку на ограниченный ростер – тренер признавать не хочет.

Незаслуженно поливает Николича

Тактические гики называют весенний прорыв «Локо» везением и стечением обстоятельств, но то, что команда Марко Николича здорово прибавила – факт. Семин называет себя болельщиком «Локомотива», но очень некрасиво набрасывает на нынешнего коуча. Например, в студии «Матч ТВ» Палыч сказал, что Николич вышел дома с «Зальцбургом» с семью защитниками и проиграл. На самом деле «Локо» играл с пятеркой дефов, и это при том, что у сербского коуча из-за травм вылетел почти весь центр поля.

Другой пример – высказывание на том же «Матч-ТВ» об иностранных тренерах. «Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас своих таких ребят очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же. У нас есть Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают – Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте доверять». Для справки: Семак взял одно очко в группе с «Брюгге», «Боруссией» и «Лацио». Николич с обескровленным «Локо» побился с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

Обиду Семина можно понять: его увольнение получилось несвоевременным, нелогичным и по-человечески некрасивым. Но рэнты в адрес Николича ничем не оправданы.

Чемпионат России Семин: «Я не спокоен за будущее «Локо» с Николичем» 17/05/2021 В 14:35