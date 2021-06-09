Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма может перейти в «Крылья Советов».
В Самаре рассматривают вариант с подписанием 37-летнего футболиста. За приглашение чемпиона Европы-2016 выступает и полузащитник «Крыльев» Рикарду Алвеш, близкий друг Куарежмы, сообщает «КП-Самара».
- Рикарду Куарежма выступал в составе «Барселоны», «Интера» «Челси», «Порту», «Спортинга» и других клубов. В данный момент он играет за португальскую «Виторию Гимараеш».
- В нынешнем сезоне Примейры португалец провел 28 матчей, забил 4 мяча и сделал 6 ассистов.
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