Российский арбитр Сергей Лапочкин отстранен от любой футбольной деятельности на 10 лет.
Решение о длительной дисквалификации судьи вынес УЕФА. Причиной бана стал инцидент накануне матча второго квалификационного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» – «Бордо». Лапочкин не сообщил в УЕФА о том, что на него выходили люди с целью повлиять на исход встречи. Запрет на занятие футбольной деятельностью вступает в силу с даты временного отстранения Лапочкина, то есть с 25 марта 2021 года. В своем заявлении УЕФА также просит ФИФА распространить дисквалификацию арбитра на весь мир.
Санкциям подвергся и «Вентспилс» – латвийский клуб отстранен от участия в турнирах под эгидой УЕФА на 7 лет, до сезона-2027/28 включительно. «Вентспилс» обвиняется в мошенничестве, взяточничестве и/или, а также в нарушении честного характера соревнований и матчей, говорится в заявлении УЕФА. Спортивный директор «Вентспилса» Николай Дьякин на 4 года отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Председатель правления клуба Адлан Шишханов получил пожизненный бан. УЕФА также попросил ФИФА распространить действие данных санкций на весь мир.
Лига Европы УЕФА
УЕФА забанил Лапочкина на 90 дней. Все из-за матча 2018-го
- Матч «Вентспилс» – «Бордо» состоялся 26 июля 2018 года, французский клуб победил на выезде со счетом 1:0 и прошел дальше по итогам двухматчевого противостояния.
- В июле 2020 года появлялась информация, что Лапочкин подозревается в махинациях со ставками на спорт.
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