Опубликовано 10/06/2021 в 14:23 GMT

Бывший председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб подаст в суд на жену владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

«Мы подаем в суд на Зарему Салихову. Возмущены ее заявлениями о том, что Шамиль Газизов на момент работы в «Спартаке» руководил еще и «Уфой». А мы с Шайбековым тогда чем занимались?! Это ложь. Мы подадим иск на один миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации нашего клуба. Если выиграем суд, то деньги пойдут в один из благотворительных фондов, которые мы поддерживаем», – приводит слова Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

Зарема Салихова заявила, что Шамиль Газизов руководил процессами в «Уфе», работая в «Спартаке». Она сообщила, что Газизов назначал на пост тренера уфимцев Рашида Рахимова.

Ринат Шайбеков – экс-гендиректор «Уфы». В данный момент занимает пост исполнительного директора.

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