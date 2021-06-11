Ростов объявил на официальном сайте о переходе нападающего московского «Динамо» Николая Комличенко.

25-летний нападающий перебрался в клуб из Ростова-на-Дону на правах аренды с правом последующего выкупа. «Добро пожаловать в Ростов!», – так южане поприветствовали нового игрока.

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Комличенко – воспитанник «Краснодара». Руководство «быков» не раз отправляло игрока в аренду, в том числе и в клуб «Млада-Болеслав», который выкупил его в 2019 году. После футболистом заинтересовалось московское «Динамо» и выкупило Николая Комличенко.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и забил четыре гола (три с пенальти).

«Ростов» по итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России занял девятое место в турнирной таблице. «Динамо» финишировало седьмым.

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