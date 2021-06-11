Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выиграл дело в суде. Его требования полностью удовлетворили, а клуб собирается подавать апелляцию по поводу решения.

«Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объеме, но решение еще не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция.

В процессе принимали участие представители «Капитальных активов», которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства. Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную – как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере – для меня загадка, на какие нормы сошлется суд при принятии решения», – сказала представляющая интересы «Спартака» Татьяна Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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Газизов долгое время работал в «Уфе». Генеральным директором «красно-белых» он стал прошлым летом. Спустя всего несколько месяцев управленец покинул клуб со скандалом и вернулся в «Уфу», где продолжает работать и сейчас.

Ранее сообщалось, что Газизов подал иск к «Спартаку», чтобы взыскать с клуба еще 299 млн рублей.

«Уфа» также подала в суд на супругу владельца «Спартака» Зарему Салихову за слова о Газизове.

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