Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отметил полузащитника «Челси» Джорджиньо во время трансляции матча открытия Евро-2020 Турция – Италия.
– На кого еще стоит обратить внимание, наши уважаемые телезрители, – конечно же, это новоиспеченный победитель Лиги чемпионов Джорджиньо. У него больше 2000 минут в АПЛ, 12 игр в Лиге чемпионов. Это ключевой игрок и в системе «Челси», и для Манчини, – сообщил Слуцкий.
– Леонид Викторович, мне кажется, вы так к матчам чемпионата России не готовитесь, как к трансляциям на Первом канале, – потроллил эксперта комментатор Роман Гутцайт.
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– Трансляция на Первом канале обязывает гораздо больше, чем регулярный матч, которых у меня было уже почти 600, – ответил тренер.
- Слуцкий присоединится к «Рубину» на сборах с 15 июня.
- Ранее он работал в эфире Первого канала на трансляции товарищеского матча сборной России против Болгарии, а также подтвердил, что прокомментирует полуфинал Евро-2020.
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