Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» войдет в тренерский штаб «Ахмата» и станет непосредственным помощником Андрея Талалаева.
Официальный твиттер грозненского клуба сообщил, что контракт с ивуарийцем рассчитан до конца сезона-2021/22.
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Яя Туре может стать помощником Талалаева в «Ахмате»
- Туре завершил карьеру в 2020 году в китайскому клубе «Циндао Хайню».
- Яя – двукратный чемпион Испании, трехкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны».
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