Московский «Спартак» представил нового главного тренера Руя Виторию. Португалец провел первую пресс-конференцию в статусе коуча красно-белых и рассказал о главной задаче, стиле игры, который он собирается привить «Спартаку», отношении к давлению со стороны журналистов и критике жены владельца «Спартака» Заремы Салиховой.

О переговорах

– (на русском) Добрый день. Я очень рад стать тренером «Спартака». Дальше обещаю выучить больше фраз на русском, в том числе – про «Спартак». При начале нашего общения с представителями клуба сложилось хорошее впечатление: об организации, о людях. Основная моя цель – выигрывать титулы, и «Спартак» сможет предоставить такие условия. Мне очень понравилось, как в клубе все организовано, поэтому переговоры прошли достаточно быстро, возникло общее взаимопонимание.

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О «Спартаке» и РПЛ

После того, как мы достигли соглашения с клубом, у меня было много времени на изучение команды и чемпионата России в целом. Поэтому сейчас у меня сложилось отличное понимание в этом вопросе и того, как работают тренеры РПЛ. Безусловно, я детально изучил «Спартак». Очень хорошо, что у команды есть дух победителя. Да, есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Но мы бы хотели взять все хорошее, что уже есть у команды, и добавить что-то новое. Что именно – расскажу непосредственно футболистам. Будет ли «Спартак» играть в 3 или 4 защитника? Я работал с обеими схемами и знаю их достаточно хорошо. Но на самом деле я считаю, что в современном футболе важны не столько схемы, сколько игровые принципы и особенно их соблюдение на поле.

Айртон, Эсекиэль Понсе, Александр Соболев и Роман Зобнин, «Спартак» Фото: Getty Images

О цели выиграть чемпионат России

Безусловно, мы пришли сюда с этой целью, и не скрываем этого. Задача стать чемпионами непростая, в РПЛ много хороших команд. Но мы надеемся, что сможем создать команду победителей, которая будет сражаться в каждой игре. Перед нами лежит высокая ответственность: впереди юбилейный год, клуб готовится отметить столетие. Но мы сделаем все от нас возможное, чтобы завоевать титул.

О давлении

Прежде всего я очень рад, что сегодня на пресс-конференции собралось столько журналистов. Это доказывает, что «Спартак» – великий клуб. Что касается давления, то это нормальная ситуация для любого тренерского штаба. Я провел более 50 матчей в Лиге чемпионов, попадал в разные ситуации и в большинстве случаев достойно из них выходил. Хочется вспомнить об истории, когда я пришел в «Бенфику» вместо тренера, который был очень популярен и только что выиграл с клубом титул [Жорже Жезуш – Eurosport.ru]. Начало было непростым, мне пришлось преодолеть много трудностей. Мы оставали от лидера на 7 очков, но в итоге выиграли чемпионство и сумели установить рекорд по набранным очкам в чемпионате. Все, что сейчас нужно: меньше говорить и больше работать. И я с нетерпением жду знакомства с игроками и начала тренировок.

О фирменном футболе

Всем нравится, когда команда играет хорошо, но для титула этого недостаточно. Нужно играть стабильно, боевито, у команды должен быть дух. Мне нравится быстрый футбол, но я предпочитаю ребят, у которых развито автоматическое, а не механическое мышление. Механическое мышление – когда у игрока есть одно игровое решение, автоматическое – когда несколько, и из них он выбирается лучший вариант. Очень большое внимание уделяю работе с обороной – это касается не только защитников, но и всей команды. При переходе в новую команду я считаю важным изучить культуру страны. Исходя из этого, буду приносить свой вклад. Нужно получать удовольствие от футбола – это самое важное.

О критике Зареме Салиховой

Я считаю, что это абсолютно нормально, такое часто случается в больших клубах. Я привык к подобной критике. Я – тренер, который неоднократно выигрывал титулы, устанавливал рекорды, открывал игроков, которые играют на уровне сборных разных стран, работал на разных континентах. У меня отличная тренерская команда. Мы можем кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но мы любим свою работу и сделаем все, чтобы достигнуть наивысших результатов. Первый наш разговор был неплохой. Сейчас начнем работу, будем узнавать друг друга, и дела пойдут только в гору.

Зарема Салихова Фото: Getty Images

О принципах

Прежде всего команда должна обладать бойцовскими качествами. Если хочешь биться за титулы – нужна стабильность, всегда работать на пределе возможностей. Мне очень нравится агрессивная оборона: нужно играть компактно, слаженно, сокращать пространство. Работа с мячом – самое главное в футболе. Нужны качественные игроки, которые обладают пониманием: куда бежать, отдавать передачи, открываться. Для этого нужно как следует узнать игроков. Можно сколько угодно анализировать, но картинки и рассказы не дадут полного понимания. Хорошая оборона – полпути к победе. Я не люблю автобус у своей штрафной. Команда должна работать с мячом. Будем заниматься этим с первого дня нашей совместной работы. У «Спартака» должно быть лицо, чтобы соперники понимали, с кем имеют дело. Нас должны идентифицировать как команду.

Об усилении

На такие вопросы я предпочитаю не отвечать публично, это внутренние дела клуба. У «Спартака» на данный момент хороший и сыгранный коллектив. Есть то, над чем нужно поработать и внести изменения. Все это будет сделано в ближайшее время.

Последним клубом Руя Витории был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. С этим клубом тренер стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

Во главе «Бенфики» 51-летний португалец дважды выиграл Примейру.

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