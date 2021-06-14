Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что французский защитник красно-белых Самуэль Жиго может получить российское гражданство.
«Вопрос паспорта для Жиго обсуждался уже у нас, 3-4 месяца назад. Тут нужно мнение игрока – если он продляется, будем работать над вопросом. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Жиго и его представители сделали свое предложение, мы – свое. Нужно говорить с самим Жиго», – цитируют Мележикова РИА Новости.
- Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» летом 2018 года.
- В минувшем сезоне защитник провел 26 матчей в РПЛ и забил 3 мяча.
- Ранее натурализовать Жиго для сборной России предложила Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Чемпионат России
Жиго призвали дисквалифицировать за «акт агрессии» против Кержакова
Чемпионат России
Игнашевич: «Было бы здорово натурализовать Жиго»
Трансферы
Жиго на пути в «Лион», Депая вербует «Барса». Сделки и слухи субботы