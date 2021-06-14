Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что французский защитник красно-белых Самуэль Жиго может получить российское гражданство.
«Вопрос паспорта для Жиго обсуждался уже у нас, 3-4 месяца назад. Тут нужно мнение игрока – если он продляется, будем работать над вопросом. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Жиго и его представители сделали свое предложение, мы – свое. Нужно говорить с самим Жиго», – цитируют Мележикова РИА Новости.
  • Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» летом 2018 года.
  • В минувшем сезоне защитник провел 26 матчей в РПЛ и забил 3 мяча.
  • Ранее натурализовать Жиго для сборной России предложила Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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