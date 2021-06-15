Российская Премьер-лига опубликовала календарь следующего сезона. Согласно свежему расписанию, Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 17 июля.
1-й тур РПЛ стартует 23 июля 2021-го, а завершится чемпионат страны 21 мая 2022 года. Приятный график у московского «Спартака»: за 11 стартовых туров красно-белые проведут лишь один матч против топового соперника, когда сыграют с ЦСКА в 8-м туре. Затем «Спартак» в 12-м туре сразится с «Зенитом». Календарь опубликван на официальном сайте РПЛ.
- В сезоне-2020/21 чемпионом стал «Зенит», «Спартак» занял второе место, бронзу завоевал «Локомотив».
- В Лиге чемпионов сыграют «Зенит» и «Спартак», в Лиге Европы – «Локо», в Лиге конференций – «Рубин» и «Сочи».
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