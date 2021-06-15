Опубликовано 15/06/2021 в 19:48 GMT | Обновлено 15/06/2021 в 19:49 GMT

ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба.

Причины расторжения контракта не сообщаются. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий. «Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении армейского клуба.

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Олич возглавил ЦСКА 23 марта, сменив Виктора Гончаренко. Команда завершила сезон на шестом месте и не попала в еврокубки.

Еще до расторжения контракта клуб отпустил Ивицу в сборную Хорватии на Евро-2020. Он вошел в состав штаба Златко Далича.

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