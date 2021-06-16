Новым главным тренером московского ЦСКА может стать Григорий Бабаян. 41-летний коуч в данный момент возглавляет казахстанский «Тобол».
Именно Бабаян стал одной из причин расставания с Ивицей Оличем. В ЦСКА настаивали на том, чтобы Бабаян вошел в тренерский штаб хорвата, но Олич хотел сделать ассистентом другого коуча, так как, возможно, видел угрозу в назначении Бабаяна, сообщает «РБ Спорт».
Ранее Ивица Олич прокомментировал отставку с поста главного тренера. Хорват покинул пост спустя 2,5 месяца. «После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды. Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона. Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе», – приводит слова Олича официальный сайт.
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- Бабаян уже проходил в ЦСКА стажировку, когда клуб возглавлял Виктор Гончаренко. До «Тобола» он работал в «Астане».
- У тренера двойное гражданство – Казахстана и Армении.
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