BetBoom стала первой букмекерской компанией в России, нейминг которой интегрировали в название стадиона. Теперь стадион «Нефтяник» в Уфе, на котором играет местный футбольный клуб, называется «BetBoom Арена». На первой домашней игре сезона с «Динамо» букмекер, совместно с ФК «Уфа», организует день футбола и откроет аллею славы местного футбола.

«Мы довольны продолжительным сотрудничеством с ФК «Уфа» и рады, что оно с каждым годом приобретает все новые формы. Со следующего футбольного сезона в Уфе появится BetBoom Арена. Стоит понимать, что это не просто смена названия стадиона, но и полноценное обновление городской инфраструктуры. Возле стадиона появится аллея славы местного футбола, будет обновлена навигация, организованы многочисленные мероприятия для болельщиков.

Это уникальный случай для российского букмекерства и единичный в мировой практике. Мы рассчитываем на долгосрочное партнерство, контракт на права на название стадиона подписан на три года», – сообщил президент BetBoom Константин Макаров.

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«ФК «Уфа» и BetBoom сотрудничают с 2018 года. С 2020 года букмекерская компания является титульным спонсором клуба. За время сотрудничества было проведено множество акций: разработка третьего комплекта – «медовой формы», благотворительный проект во время пандемии, квиз в маске инстаграма к 10-летию «Уфы», стенды с защитными масками, розыгрыши ценных подарков и горячие напитки для болельщиков в холодное время года на каждом матче», – сообщается в пресс-релизе.

«Мы не раз заявляли, что футбол – не только игра номер один во всем мире, но и большой бизнес. Наш клуб не стоит на месте. Помимо поиска новых инвесторов, мы прорабатываем современные пути взаимодействия с имеющимися партнерами. Нам очень приятно находить и осуществлять совместные рекламные проекты со столь солидной компанией, коей, безусловно, является BetBoom. Хочу подчеркнуть, что наш клуб стал пионером в Башкортостане, который смог договориться об интеграции нейминга спонсора в название домашней спортивной арены. Я уверен, что наше сотрудничество с компанией BetBoom будет продолжительным и продуктивным для обеих сторон», – прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

С переименованием стадиона планируется и замена вывесок, обновление навигации и скамеек запасных, новое граффити в чаше стадиона, панна на территории арт-квадрата. В BetBoom чтят традиции, поэтому возле стадиона будет организована аллея славы.

Первый домашний матч сезона 2021-22 «Уфа» проведет во втором туре, соперником будет московское «Динамо».

К этому времени стадион уже получит новое обличие. В день открытия BetBoom устроит день футбола с активностями для болельщиков, о деталях которого будет рассказано позднее.

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