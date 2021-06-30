Младший брат Александра Кокорина, Кирилл Кокорин, и его друг Карен Григорян были задержаны в Москве после драки с сотрудниками кафе.

Ночью, 30 июня, Кирилл с товарищем пытались пройти без QR- кода в одно из заведений. Молодых людей не пустили, в результате чего они устроили драку . Дебоширов задержали и доставили в отделение. Оба они были в нетрезвом состоянии.

Также, по информации РЕН-ТВ , Кокорин и Григорьян пытались проехать на территорию Центра международной торговли, где состоится «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным.

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Сейчас нарушители спокойствия находятся в отделе МВД России по Пресненскому району Москвы. На них может быть возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По информации телеграм-канала «Подъем», Карен Григорян находится под подпиской о невыезде по делу о фальшивых купюрах, а также проходил главным свидетелем по делу о драке в «Кофемании».

Кирилл Кокорин был участником резонансной драки в «Кофемании» в 2018 году. Также, как Кокорин и Мамаев, Кирилл отбывал срок в колонии общего режима.

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