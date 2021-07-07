Футбольный агент Деннис Лахтер в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал, как Андрей Лунев оказаться в Санкт-Петербурге.

– В «Уфу» вы делали Лунева?

– Да. До этого он был на просмотре в «Томи». Непомнящий Валерий Кузьмич его хотел. Там были какие-то истории с заявкой. Потом Андрей приехал в «Уфу», контракт на 200 тысяч рублей в месяц. И через год доехал до «Зенита».

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– А в «Зенит» – вы?

– Нет. Просто на определенном этапе Андрей сказал, что у него есть такой вариант и он не хочет рисковать, потому что если я там всплыву, сделка может сорваться. Не знаю, что он имел в виду. Но я его услышал и понял, что парень, который был на грани того, чтобы закончить с футболом, а сегодня у него есть «Зенит» и перспектива сборной России, дал зеленый свет, – сообщил Лахтер.

Полностью интервью с Деннисом Лахтером выйдет на YouTube-канале «Eurosport Интервью» в среду, 7 июля.

Лунев выступает за «Зенит» с 2017 года. Этим летом контракт вратаря с сине-бело-голубыми истек и пока не продлен.

По данным «РБ Спорт», Андрей может перейти свободным агентом в «Байер».

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