Футбольный агент Деннис Лахтер в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал историю перехода бразильца Даниэля Карвальо в московский ЦСКА.

«Были еще несколько клубов, которые интересовались Карвальо. Но Дани выбрал ЦСКА, потому что в финансовом плане выиграл. Какие еще клубы? Была «Севилья», «Валенсия». Была история, что Даниэль на четыре дня пропал. Приезжал его папа. Такой был ультиматум. Потому что в ЦСКА готовы были дать более серьезный контракт. Карвальо не отвечал на телефон. Клуб не понимал, где он, что он. Это был посыл: продайте меня в ЦСКА», – рассказал Лахтер.

Полностью интервью с Деннисом Лахтером выйдет на YouTube-канале «Eurosport Интервью» в среду, 7 июля.

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Карвальо перешел в ЦСКА в 2004 году и провел в клубе шесть лет.

За этот период он дважды выиграл чемпионат России и четырежды – Кубок страны, а также Кубок УЕФА.

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