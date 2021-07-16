Теоретики от мира спорта

Hypercube – нидерландское аналитическое агентство с широкой специализацией – от спорта до социальных проектов. Клиенты со своими проблемами обращаются к компании – а та, в свою очередь, анализирует ситуацию и предлагает решение.

О Hypercube метко выразился ирландский бизнесмен Киран Люсид – он приглашал агентство реформировать футбол на островах: «Hypercube – эксперты в том, чтобы войти в лигу, посмотреть, как обстоят дела сейчас, и с помощью данных и исследований посмотреть, какие есть варианты для того, чтобы помочь лиге добиться успеха».

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Иными словами, агентство приходит, осматривается, подмечает недостатки и предлагает решение. Фактически, им платят за качественные и профессиональные фантазии на тему – разумеется, с использованием массивов данных, вроде анализа доходов, посещаемости и телевизионных рейтингов.

Чем конкретно занимается Hypercube

Если коротко – анализом любой интересующей проблемы и выработкой устраивающего решения. Агентство пишет, что поможет с любым вопросом – будь это реформирование модели чемпионата, принятие стратегических решений, определение верной статьи расходов, анализ экономического поведения и так далее.

При этом Hypercube не ограничивается футболом – они занимаются также волейболом (разработали для ВАВ справедливую рейтинговую систему и вменяемый календарь), теннисом (структурировали нидерландский чемпионат), с недавнего времени – баскетболом (работают над общим чемпионатом Нидерландов и Бельгии).

Есть у них и социальное направление – например, компания помогала правительству Нидерландов с транспортной реформой и внедрением уникальной смарт-карты в систему общественного транспорта.

Александр Зинченко («Манчестер Сити») с трофеем АПЛ Фото: Getty Images

Ну и конечно, изюминка Hypercube – их альтернативный рейтинг футбольных клубов, основанный на ожидаемом и фактическом результатах. Методология подсчета ожидаемых результатов мутноватая (учитывают «похожие матчи из прошлого» вперемешку с недавними матчами), но по итогу выходит интересный рейтинг – кто выступает лучше, чем ожидалось, получает больше очков, и наоборот. Сейчас в рейтинге лидирует «Манчестер Сити». На сайте компания любезно предлагает всем желающим разработать собственную систему ранжирования, если это понадобится.

Топовые проекты и золотая формула

За более чем 20 лет работы у Hypercube набралось немало успешных кейсов. Помимо тех, о которых вы точно слышали (забустили Про-лигу Бельгии с самого дна до первой десятки рейтинга УЕФА и телеконтракта на 100 млн), у агентства есть, чем похвастаться.

Так, Hypercube очень не любит гегемонию топов – боролись с «Копенгагеном» в Дании и с «Зальцбургом» в Австрии. Эти двое, если не случалось форс-мажоров, брали титулы задолго до финала чемпионата, но с введением плей-офф интрига возродилась, а вместе с ней вернулись посещаемость и деньги.

В сезоне-2020/21 «Брондбю» впервые за 16 лет стал чемпионом Дании Фото: Getty Images

Плей-офф – это вообще золотая формула Hypercube. Примерно каждый чемпионат они приводят к единой структуре – расширить/уменьшить количество клубов на турнире, свести всех дважды и потом делить на мини-турниры – повышать зрелищность и мотивацию.

Помимо перепридумывания моделей чемпионатов, агентство помогает в вопросах поменьше. Очень благодарны компании в ПСВ – однажды клуб обратился к экспертам за помощью, чтобы узнать – потратить деньги на стадион или вложить эти же деньги в состав? Hypercube посоветовал вложиться в состав, ПСВ выиграл чемпионат, вышел в Лигу чемпионов, заработал денег и в итоге хватило на все – и на трофей, и на стадион.

Помогают в компании и составлять длительные стратегии, как «Зволле», и анализировать кризисы, как «Гронингену». В обоих случаях прописывается дорожная карта с рекомендациями, и «Гронинген» после обращения к Hypercube даже смог зацепиться за еврокубки. С «Зволле» ситуация печальней – агентство на аутсорсе занимается трансферами в клубе, и пока результат спорный, но работа ведется.

А неудачи были?

Компанию тяжело обвинить в неудачах – в конце концов, это просто теоретические рекомендации, не обязательные к исполнению. Но у Hypercube были провальные кейсы, не закончившиеся ничем.

Так, чемпионаты Румынии и Болгарии агентство переделало классически – добавив плей-офф и увеличив количество участников. Правда, главной проблемой Болгарии была как раз нехватка этих самых участников – в общем, об успехе реформ в этих странах говорить пока рано.

Ни к чему пока не привел проект Всеостровной футбольной лиги в Ирландии – там планировали объединить чемпионат с Северной Ирландией, но пока все на паузе. Хотя готовый проект и многочисленные консультации у всех причастных уже на руках.

Наконец, гордость Hypercube – совместная работа с УЕФА над улучшением воздушной логистики при проведении матчей. Работу агентство завершило, изобретя программу «Air UEFA», но в самой УЕФА до сих пор не использовали заготовленные идеи. Все затормозилось еще до ковида из-за множества политических и бюрократических вопросов, а в ковидные времена такая программа дополнительно осложняется. Так что итоги у этого сотрудничества пока нулевые, хоть нидерландцы и хвастаются самим фактом сделки.

Что Hypercube предлагает России?

По классике – двухэтапную систему с тремя мини-турнирами в конце сезона. Точнее, это был один из вариантов, а всего их пять – «Земля 16», «Земля 18», «Марс 16», «Юпитер 16» и «Юпитер 20». При этом «Земля 16» – вариант без изменений формата, «Земля 18» – вариант с расширением лиги и розыгрышем одной путевки в Лигу конференций; «Марс 16» – та самая классика, ну а «Юпитер 16» это самый спорный и одновременно самый рабочий вариант – швейцарская система осенью + плей-офф весной. «Юпитер 20» выглядит самым нереалистичным – расширение лиги до 20 команд сейчас вряд ли возможно.

Тинькофф Премьер-лига Фото: Getty Images

Кроме этого, Hypercube предложили очень симпатичную реформу лимита – по их мнению, русские клубы переплачивают и за легионеров, и за своих игроков, так что этот момент обязательно надо менять. Как вариант – введением «налога на роскошь», чтобы клубы платили деньги за каждого легионера в общий фонд, а в конце сезона этот фонд распределялся бы между клубами, выпускающими молодых русских футболистов.

Сразу же после обнародования данных (в первую очередь, о «Юпитере»), пошла негативная реакция от некоторых функционеров – консерваторами выступили президенты «Ростова» и «Урала» Арутюнянц и Иванов, негативно оценил изменения и Леонид Федун. Однако, для Hypercube это не новость – в их задачи входит многомесячная консультация, переговоры и правки – убеждать и аргументировать они точно должны уметь.

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