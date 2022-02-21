Самый титулованный клуб России «Спартак» провел ребрендинг в честь грядущего большого юбилея.

«В год своего столетия мы пишем новую главу истории клуба. Представляем обновленный логотип ФК «Спартак-Москва», – сообщили красно-белые в соцсетях, приложив видео со всеми старыми лого и новым.

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Начиная с 21 февраля новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займет свое место и на игровой форме. При этом с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.

Красно-белые отметят столетие 18 апреля. Клуб не слишком удачно провел осенне-зимнюю часть юбилейного сезона и расположился на 9-й строчке после 18 туров.

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