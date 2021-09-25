Зенит
    -
    16:30
    25.09.21
    Газпром Арена
    Крылья Советов
      Чемпионат России • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Зенит - Крылья Советов

      Футбол. Следите за матчем Зенит – Крылья Советов на Eurosport.ru! 25 сентября 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Игорь Осинькин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Крылья Советов и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Зенит и Крылья Советов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Евгений Нарижный
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      Привет всем адептам русского футбола! В 9-м туре РПЛ «Зениту» предстоит выдержать напор «Крыльев Советов» и легендарного Пиняева – сможет ли команда Семака выстоять и, возможно, урвать три очка? Узнаем совсем скоро.