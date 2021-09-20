ЦСКА
    -
    19:30
    20.09.21
    ВЭБ Арена
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 8
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      ЦСКА - Спартак

      Футбол. Следите за матчем ЦСКА – Спартак на Eurosport.ru! 20 сентября 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ивица Олич или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются ЦСКА и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Новая неделя начнется с главного дерби в российском футболе! ЦСКА пока не выигрывал у топов, «Спартак» горестно уступил «Легии» и выслушал претензии болельщиков. Кто подготовится лучше: Алексей Березуцкий или Руй Витория? Узнайте из текстовой трансляции матча на Eurosport.ru!