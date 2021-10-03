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Перед матчем
Ахмат Грозный - Спартак
Футбол. Следите за матчем Ахмат – Спартак на Eurosport.ru! 3 октября 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Андрей Талалаев или Руй Витория? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ахмат и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ахмат и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Спартак» только что шокировал весь мир победой над «Наполи» в Лиге Европы, но теперь ему предстоит задача не легче – матч с «Ахматом» на выезде. Грозненцы – конкурент красно-белых в РПЛ, ведь отстает от команды Руя Витории всего на одно очко. Сотворит ли «Спартак» еще одну сенсацию? Узнавайте из этого текстового лайва!