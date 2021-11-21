Динамо
    -
    16:30
    21.11.21
    ВТБ Арена
    Арсенал Тула
      Чемпионат России • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Динамо - Арсенал Тула

      Футбол. Следите за матчем Динамо – Арсенал Тула на Eurosport.ru! 21 ноября 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сандро Шварц или Миодраг Божович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо и Арсенал Тула и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Динамо и Арсенал Тула, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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