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Перед матчем
Урал - Зенит
Футбол. Следите за матчем Урал – Зенит на Eurosport.ru! 7 ноября 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Игорь Шалимов или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Урал и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Урал и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет всем любителям российской Премьер-лиги! Здесь мы с вами последим за противостоянием четырнадцатого тура, в котором сойдутся «Урал» и «Зенит». Встреча обещает быть интересной, поэтому бросай все дела и следи за матчем вместе с Eurosport.ru!