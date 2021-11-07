Урал
    -
    14:00
    07.11.21
    Екатеринбург Арена
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 14
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Урал - Зенит

      Футбол. Следите за матчем Урал – Зенит на Eurosport.ru! 7 ноября 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игорь Шалимов или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Урал и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Урал и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Полина Шерстобитова
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      Привет всем любителям российской Премьер-лиги! Здесь мы с вами последим за противостоянием четырнадцатого тура, в котором сойдутся «Урал» и «Зенит». Встреча обещает быть интересной, поэтому бросай все дела и следи за матчем вместе с Eurosport.ru!