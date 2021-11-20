Краснодар
    -
    19:00
    20.11.21
    Краснодар
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Краснодар - Спартак

      Футбол. Следите за матчем Краснодар – Спартак на Eurosport.ru! 20 ноября 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Гончаренко или Руй Витория? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Краснодар и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Денис Ельфин
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      Йоу! Мы уходили на международную паузу матчем «Спартак» – «Локомотив», а возвращаемся – игрой «Локо» – «Спартак». Вывеска для РПЛ – бомба, честно говоря. Какие выводы успели сделать из предыдущей встречи Витория и Госдоль – узнаем 20 ноября в 19:00.