Сочи
    -
    19:00
    09.08.21
    Фишт
    Урал
      Чемпионат России • Тур 3
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Сочи - Урал

      Футбол. Следите за матчем Сочи – Урал на Eurosport.ru! 9 августа 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Федотов или Юрий Матвеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сочи и Урал и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Сочи и Урал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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