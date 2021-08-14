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Перед матчем
Спартак - Урал
Футбол. Следите за матчем Спартак – Урал на Eurosport.ru! 14 августа 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Доменико Тедеско или Игорь Шалимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Урал и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Спартак и Урал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Приветствую любителей настоящего футбола! «Спартак» решил не тратить силы на бесполезную Лигу чемпионов и теперь может сконцентрироваться на РПЛ. Чемпионские амбиции красно-белых не угасли, а потому команда Витории приложит все усилия, чтобы обыграть «Урал» на своем поле. Следите за событиями на Eurosport.ru!