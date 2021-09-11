Зенит
    -
    16:30
    11.09.21
    Газпром Арена
    Ахмат
      Чемпионат России • Тур 7
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Зенит - Ахмат Грозный

      Футбол. Следите за матчем Зенит – Ахмат на Eurosport.ru! 11 сентября 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Семак или Андрей Талалаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Ахмат и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Зенит и Ахмат, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Всем привет! Готовы посмотреть на «Зенит» перед тем, как команда Семака встретится с лондонским «Челси»? Подопечные Талалаева находятся ровно по середине турнирной таблицы РПЛ, поэтому станут отличной подготовкой к действующему обладателю Лиги чемпионов.

      Eurosport.ru приглашает всех желающих на совместный просмотр матча. Обещаем веселье!