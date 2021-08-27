Динамо
    -
    19:00
    27.08.21
    ВТБ Арена
    Локомотив
      Чемпионат России • Тур 6
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Динамо - Локомотив

      Футбол. Следите за матчем Динамо – Локомотив на Eurosport.ru! 27 августа 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сандро Шварц или Марко Николич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Динамо и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Буэнос! За матчем лидеров РПЛ с вами буду следить я, Артем Быканов. Обе команды забили по 9 мячей и 5 раз пропустили, а в таблице между ними всего одно очко. Так что мы вправе ожидать интересной и результативной игры.