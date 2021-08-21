Уфа
    -
    18:00
    21.08.21
    BetBoom Арена
    Зенит
      Чемпионат России • Тур 5
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Уфа - Зенит

      Футбол. Следите за матчем Уфа – Зенит на Eurosport.ru! 21 августа 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алексей Стукалов или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уфа и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Уфа и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Полина Шерстобитова
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      Всем привет! Для вас работает Полина Шерстобитова, я рада приветствовать всех на текстовом лайве матча «Уфа» – «Зенит». Пятый тур российской Премьер-лиги стартовал, и мы надеемся, что он порадует всех болельщиков честной игрой и красивым футболом. Присоединяйся и следи за матчем вместе с Eurosport.ru!