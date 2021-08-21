Арсенал Тула - Спартак
Футбол. Следите за матчем Арсенал Тула – Спартак на Eurosport.ru! 21 августа 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Парфенов или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Арсенал Тула и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
В Туле встречаются главные неудачники старта РПЛ. «Спартак» страдает от реализации, а «Арсенал» от провальной игры в обороне. Кто-то из команд точно потеряет очки. А кто же именно – узнаете в лайве на сайте Eurosport.ru!