Арсенал Тула
    -
    16:00
    21.08.21
    Арсенал
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 5
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      Перед матчем

      Арсенал Тула - Спартак

      Футбол. Следите за матчем Арсенал Тула – Спартак на Eurosport.ru! 21 августа 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Парфенов или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Арсенал Тула и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      В Туле встречаются главные неудачники старта РПЛ. «Спартак» страдает от реализации, а «Арсенал» от провальной игры в обороне. Кто-то из команд точно потеряет очки. А кто же именно – узнаете в лайве на сайте Eurosport.ru!