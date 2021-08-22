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Перед матчем
Локомотив - Краснодар
Футбол. Следите за матчем Локомотив – Краснодар на Eurosport.ru! 22 августа 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марко Николич или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Локомотив и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Локомотив» в первых турах справился уже с двумя топами: обыграл ЦСКА и вырвал ничью у «Зенита». Команда Марко Николича идет пятой и всего в двух очках от лидера. «Краснодар» стартовал не так удачно: «Зениту» проиграл и еще влетел «Химкам», однако показывал приятную игру. Следите за игрой «Локомотив» – «Краснодар» в этом текстовом лайве!