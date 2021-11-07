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Перед матчем
Спартак - Локомотив
Футбол. Следите за матчем Спартак – Локомотив на Eurosport.ru! 7 ноября 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Руй Витория или Маркус Гисдоль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Спартак и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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После невероятной ничьи в Лиге Европы за матчами «Спартака» следить еще интереснее. Пока шейхи «Ман Сити» просчитывают риски от акций клуба, Федун ищет замену Рую Витории среди иностранных тренеров. Главный претендент – Дженнаро Гаттузо! Так не пропустим же московское дерби «Спартака» и «Локомотива» и насладимся оставшимися играми тренера Витории! Может, ничья с «Лестером» поможет Рую прервать серию неудачных результатов.