Уфа
    -
    17:00
    29.11.21
    BetBoom Арена
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 16
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Уфа - Спартак

      Футбол. Следите за матчем Уфа – Спартак на Eurosport.ru! 29 ноября 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алексей Стукалов или Руй Витория? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уфа и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Уфа и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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